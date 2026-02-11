Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности, о которых говорят европейские страны и Киев, формируются не с участием Москвы, а против нее.
«Они имеют в виду гарантии безопасности не с участием России, а против России», — подчеркнул он в интервью проекту «Эмпатия Манучи».
Лавров также отметил, что Киев готов рассматривать де-факто остановку конфликта при условии получения жестких гарантий безопасности от Европы и размещения иностранных войск. При этом глава МИД России сослался на публикацию Financial Times, заявив, что такие гарантии могут предусматривать автоматическое военное вмешательство против Москвы в случае инцидента.
«А насчет способности Зеленского и его клоунов создавать провокации даже и говорить не имеет смысла», — заключил он.
Ранее Лавров заявил, что Россия требует от Запада конкретики по гарантиям безопасности Украине. По его словам, западные страны понимают под этим термином вражду с Москвой.