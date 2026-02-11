Лавров: гарантии безопасности Европы и Украины направлены против РФ

Лавров также отметил, что Киев готов рассматривать де-факто остановку конфликта при условии получения жестких гарантий безопасности от Европы и размещения иностранных войск. При этом глава МИД России сослался на публикацию Financial Times, заявив, что такие гарантии могут предусматривать автоматическое военное вмешательство против Москвы в случае инцидента.