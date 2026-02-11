Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинив его в саботаже Минских соглашений.
«Это было уже при Макроне, поэтому ему не удастся “отбояриться” от этой ответственности», — подчеркнул Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи».
Он напомнил, что в итоговом коммюнике встречи было зафиксировано обязательство внести в Конституцию Украины поправки, закрепляющие особый статус Донецкой и Луганской народных республик. Однако, по словам Лаврова, эти обязательства так и не были выполнены.
Лавров также отметил, что Россия видела в действиях Макрона и других западных лидеров лишь попытку ввести её в заблуждение. «После выхода в отставку не только тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, но и канцлер Ангела Меркель публично заявили о том, что они ничего не собирались выполнять», — заключил министр.
Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что украинской конфликт начался с государственного переворота в Киеве.