Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что последнее чемпионство его любимой футбольной команды «Спартак» является главной победой в жизни.
В интервью для проекта «Эмпатия Манучи» Сергею Лаврову задали вопрос о том, что он считает своей главной победой в жизни.
«Когда “Спартак” в последний раз стал чемпионом», — с юмором ответил министр иностранных дел РФ.
Отметим, что Сергей Лавров является одним из самых известных болельщиков «Спартака». Он поддерживает столичную команду с детства.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше