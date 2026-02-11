Ричмонд
Глава МИД РФ обвинил Киев и ЕС в искажении мирной инициативы США

Украина и ряд европейских стран исказили американскую инициативу по урегулированию конфликта.

Украина и ряд европейских стран исказили американскую инициативу по урегулированию конфликта. Об этом 11 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи».

По словам главы МИД, российская сторона видела первоначальный вариант документа. В нем, как утверждает Лавров, содержался пункт о восстановлении прав русскоязычных и русских как национального меньшинства на Украине. В последующих версиях, которые появлялись после переговоров США с европейскими и украинскими представителями, этот пункт, по его словам, отсутствовал.

Министр заявил, что изменения стали результатом давления со стороны Киева и его западных союзников — Великобритании, Германии и Франции.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позиция Киева по Донбассу после переговоров в Абу-Даби остается прежней. По его словам, украинская сторона намерена отстаивать свои требования. Он также отметил, что делегация США предложила компромиссный вариант, который обсуждался участниками консультаций.

6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке нового раунда переговоров по украинскому урегулированию. Точная дата встречи пока не объявлена.

5 февраля специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил о планах продолжить консультации в ближайшие недели. Он также заявил о достигнутой договоренности между Вашингтоном и Москвой о начале военного диалога под руководством командующего Европейским командованием США генерала Алексуса Гринкевича.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
