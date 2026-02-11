Глава МИД РФ обвинил Киев и ЕС в искажении мирной инициативы США

По словам главы МИД, российская сторона видела первоначальный вариант документа. В нем, как утверждает Лавров, содержался пункт о восстановлении прав русскоязычных и русских как национального меньшинства на Украине. В последующих версиях, которые появлялись после переговоров США с европейскими и украинскими представителями, этот пункт, по его словам, отсутствовал.