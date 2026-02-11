Российские бойцы уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

Ранее сообщалось, что российские военные зачистили около 500 зданий в населённом пункте Зализничное в Запорожской области. Об этом рассказал старший стрелок группировки «Восток» с позывным Енот. Военнослужащий сообщил, что в ходе освобождения посёлка пришлось вести штурм плотной застройки. Противник применял беспилотники и бронетехнику, но организованное сопротивление подавили.