Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

Российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire в Харьковской области. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По данным источника, система чешского производства обстреливала Белгородскую область. Бойцы выявили её и ликвидировали.

«В Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО Vampire чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные зачистили около 500 зданий в населённом пункте Зализничное в Запорожской области. Об этом рассказал старший стрелок группировки «Восток» с позывным Енот. Военнослужащий сообщил, что в ходе освобождения посёлка пришлось вести штурм плотной застройки. Противник применял беспилотники и бронетехнику, но организованное сопротивление подавили.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.