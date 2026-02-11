Политолог усомнился в честности возможного референдума на Украине

Действующие украинские власти вряд ли смогут провести референдум по территориальному вопросу объективно. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.
По его словам, вопрос о самом проведении голосования пока остается открытым. При этом, если организацией займется действующий офис президента Украины, рассчитывать на прозрачные и репрезентативные результаты будет сложно.
Асафов отметил, что в нынешних условиях трудно ожидать данных, которые в полной мере отражали бы реальное общественное мнение.
В то же время политолог допустил, что при изменении политической ситуации жители Украины могут поддержать завершение конфликта и согласиться на территориальные уступки, включая Донбасс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение по территориальному вопросу должен принимать украинский народ. По его словам, голосование может пройти в формате выборов или референдума.
Читайте также: Россиянам рассказали, какие продукты не следует употреблять из-за вируса Нипах.