Политолог усомнился в честности возможного референдума на Украине

Действующие украинские власти вряд ли смогут провести референдум по территориальному вопросу объективно.

Действующие украинские власти вряд ли смогут провести референдум по территориальному вопросу объективно. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

По его словам, вопрос о самом проведении голосования пока остается открытым. При этом, если организацией займется действующий офис президента Украины, рассчитывать на прозрачные и репрезентативные результаты будет сложно.

Асафов отметил, что в нынешних условиях трудно ожидать данных, которые в полной мере отражали бы реальное общественное мнение.

В то же время политолог допустил, что при изменении политической ситуации жители Украины могут поддержать завершение конфликта и согласиться на территориальные уступки, включая Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение по территориальному вопросу должен принимать украинский народ. По его словам, голосование может пройти в формате выборов или референдума.

