Царев: в Купянском районе пресечена попытка солдат ВСУ снять кадры с флагом

Экс-парламентарий сообщил о ликвидации российскими военными группы боевиков ВСУ, пытавшихся снять кадры с флагом в харьковском селе Чугуновка.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские военные пресекли попытку группы боевиков ВСУ снять кадры с украинским флагом на купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Согласно его сведениям, украинские боевики предприняли попытку проникнуть для съемки постановочных кадров на территорию перешедшего под контроль войск РФ села Чугуновка. Однако российские бойцы выявили и ликвидировали военнослужащих противника.

«Уничтожена группа ВСУ, пытавшаяся заснять кадры с флагом в контролируемой нашими войсками Чугуновке», — написал Царев.

Информации о числе боевиков ВСУ, ликвидированных при попытке провести съемки в Чугуновке, нет.

Экс-парламентарий сообщил также о проведении подразделениями РФ механизированных атак в районе села Петропавловка и расширении ими зоны контроля на юге Куриловки и в окрестностях Кучеровки.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Чугуновки 7 февраля. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Север».

