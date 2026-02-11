Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи» процитировал стихотворение о передаче Крыма Украине и угрозе конфликта вокруг его возвращения.
Завершая интервью, глава МИД РФ прочел отрывок стихотворения 1992 года за авторством уроженца Симферополя и ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Мамлина.
В этом произведении автор подчеркивает, что Украине от передачи Крыма стоит «ждать лиха», поскольку она взяла чужое. Мамлин призывает Украину вернуть полуостров, а также предсказывает конфликт, в котором Днепр «взбурлит славянской кровью».
