Отмечается, что поражение пришло по объектам вблизи села Жадово. Оттуда, по сведениям источника, ВСУ проводили старты ударных дронов, направленных на гражданские объекты на российской территории.
Ранее российские военные зачистили около 500 зданий в населённом пункте Зализничное в Запорожской области. В ходе освобождения посёлка пришлось вести штурм плотной застройки. Противник применял беспилотники и бронетехнику, но организованное сопротивление подавили. Всего было уничтожено «около двух-трёх десятков» единиц техники, 15 тяжёлых беспилотников «Баба-Яга» и рота личного состава.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.