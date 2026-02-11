Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Черниговской области

Вооружённые силы России уничтожили места подготовки и запуска украинских дронов дальнего действия в Черниговской области посредством ОТРК «Искандер» и беспилотников «Герань». Об этом РИА «Новости» рассказали российские силовики.

Источник: Life.ru

Отмечается, что поражение пришло по объектам вблизи села Жадово. Оттуда, по сведениям источника, ВСУ проводили старты ударных дронов, направленных на гражданские объекты на российской территории.

Ранее российские военные зачистили около 500 зданий в населённом пункте Зализничное в Запорожской области. В ходе освобождения посёлка пришлось вести штурм плотной застройки. Противник применял беспилотники и бронетехнику, но организованное сопротивление подавили. Всего было уничтожено «около двух-трёх десятков» единиц техники, 15 тяжёлых беспилотников «Баба-Яга» и рота личного состава.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше