Новые закупки вооружений для ВСУ готовит Североатлантический альянс

Новые поставки вооружений Украине по программе PURL станут ключевой темой встречи министров обороны стран НАТО 12 февраля в Брюсселе. Об этом заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер.
По его словам, Вашингтон рассчитывает, что по итогам заседания будет объявлено о закупках американского оружия для Киева на сумму не менее 4,5 млрд долларов. Речь идет о механизме Prioritised Ukraine Requirements List — перечне приоритетных потребностей Украины.
Уитакер отметил, что примерно за шесть месяцев с момента запуска инициативы союзники уже взяли на себя обязательства по закупке вооружений более чем на 4,5 млрд долларов для удовлетворения текущих потребностей Киева. В программе участвует 21 страна НАТО и еще два партнера альянса. В США ожидают новых заявлений по итогам встречи.
Украину в Брюсселе представит новый министр обороны Федоров. Он намерен представить союзникам перечень необходимых вооружений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приоритетом для Киева остаются современные зенитные ракетные комплексы и боеприпасы к ним. По его словам, задача — усилить противовоздушную оборону для защиты от ракет и беспилотников.
