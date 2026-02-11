Новые закупки вооружений для ВСУ готовит Североатлантический альянс

Уитакер отметил, что примерно за шесть месяцев с момента запуска инициативы союзники уже взяли на себя обязательства по закупке вооружений более чем на 4,5 млрд долларов для удовлетворения текущих потребностей Киева. В программе участвует 21 страна НАТО и еще два партнера альянса. В США ожидают новых заявлений по итогам встречи.