Глава МИД РФ анекдотом оценил планы Вашингтона по Гренландии

Соединенные Штаты пытаются любой ценой добиться контроля над Гренландией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи».
Глава МИД привел советский анекдот о попугае, которого пытаются провести через таможню любыми способами. По его словам, в ситуации с Гренландией Вашингтон действует схожим образом, стремясь добиться своего вне зависимости от аргументов. «Им надо любым способом, как в том анекдоте, хоть “тушкой”, хоть “чучелом” через границу пробраться», — сказал Лавров.
Лавров отметил, что в публичном пространстве звучали утверждения о якобы возможном переходе острова под влияние России или Китая. По его словам, подобные тезисы впоследствии опровергались самими американскими структурами, однако информационная линия сохраняется.
Министр добавил, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за присоединение Гренландии. Еще в период своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года заявил о возможности его аннексии.
Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали соглашение, по которому США обязались обеспечивать оборону острова в рамках союзнических обязательств по НАТО.
