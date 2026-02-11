Глава МИД РФ анекдотом оценил планы Вашингтона по Гренландии

Глава МИД привел советский анекдот о попугае, которого пытаются провести через таможню любыми способами. По его словам, в ситуации с Гренландией Вашингтон действует схожим образом, стремясь добиться своего вне зависимости от аргументов. «Им надо любым способом, как в том анекдоте, хоть “тушкой”, хоть “чучелом” через границу пробраться», — сказал Лавров.