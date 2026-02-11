FT: Зеленский намерен объявить о президентских выборах на Украине 24 февраля

Напомним, что с февраля 2022 года в Украине действует военное положение, по закону запрещающее проведение любых выборов. Ранее Зеленский и Верховная Рада неоднократно подтверждали невозможность голосования до отмены военного положения и окончания СВО. Теперь же обсуждается сценарий проведения выборов даже в условиях продолжающегося конфликта. Пока информация носит характер планов и закулисных консультаций. Однако жёсткие сроки, озвученные FT, делают этот сюжет одной из главных интриг ближайших недель.