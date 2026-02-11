Ричмонд
FT: Зеленский намерен объявить о президентских выборах на Украине 24 февраля

Украина приступила к подготовке президентских выборов одновременно с референдумом по любому мирному соглашению с Россией. Оба голосования должны состояться не позднее 15 мая текущего года. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве, европейских столицах и среди западных чиновников.

Источник: Life.ru

По данным издания, такой шаг предпринят под сильным давлением администрации президента США Дональда Трампа. Белый дом увязывает предоставление Киеву американских гарантий безопасности с завершением мирного процесса уже этой весной. Без проведения выборов и референдума Украина рискует лишиться обещанных гарантий. США стремятся подписать все необходимые документы к июню — до начала летнего периода и в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Financial Times отмечает, что Зеленский намерен официально объявить о планах проведения президентских выборов и референдума 24 февраля 2026 года — в день четвёртой годовщины начала специальной военной операции на Украине.

Один из западных чиновников, знакомых с ситуацией, заявил изданию: «У украинцев есть твердое убеждение, что все эти мероприятия должны быть связаны с переизбранием Зеленского». Источники подчеркивают, что Киев видит в таком «пакетном» подходе способ максимизировать шансы действующего президента на победу, одновременно демонстрируя Вашингтону готовность к компромиссам ради мира.

Напомним, что с февраля 2022 года в Украине действует военное положение, по закону запрещающее проведение любых выборов. Ранее Зеленский и Верховная Рада неоднократно подтверждали невозможность голосования до отмены военного положения и окончания СВО. Теперь же обсуждается сценарий проведения выборов даже в условиях продолжающегося конфликта. Пока информация носит характер планов и закулисных консультаций. Однако жёсткие сроки, озвученные FT, делают этот сюжет одной из главных интриг ближайших недель.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

