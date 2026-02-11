По словам министра, администрация Дональда Трампа передала России свой официальный проект после встречи на Аляске в 2025 году. Однако затем Владимир Зеленский и его «патроны» из Британии, Германии, Франции и Прибалтики начали его активно переписывать.
«Все последующие версии — это результаты попытки изнасилования американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — заявил Лавров.
Лавров подчеркнул, что в американском варианте были чёткие пункты о восстановлении прав русскоязычных на Украине. В последующих редакциях, которые утекли в прессу, эта ключевая для России тема была заменена на размытую «терпимость».
Он также опроверг слухи о некоем переданном России «плане из 20 пунктов», заявив, что ни официально, ни неофициально такой документ Москве не предлагался.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский по Конституции обязан отменить дискриминационные законы против русского языка и канонической православной церкви. Лавров подчеркнул, что за последние десять лет на Украине приняли ряд законов, которые «истребляют» русский язык. Он обвинил Зеленского в том, что тот игнорирует свои конституционные обязательства.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.