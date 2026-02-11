Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский по Конституции обязан отменить дискриминационные законы против русского языка и канонической православной церкви. Лавров подчеркнул, что за последние десять лет на Украине приняли ряд законов, которые «истребляют» русский язык. Он обвинил Зеленского в том, что тот игнорирует свои конституционные обязательства.