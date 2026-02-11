Промышленность, образование, туризм: обсуждены перспективы развития Навоийской области

Президент особо подчеркнул необходимость развития каждого района и города исходя из их сравнительных преимуществ. В частности, в Нурате и Газгане имеется большой потенциал в сфере декоративных камней и туризма, в Тамды и Учкудуке — в горнодобывающей промышленности, в Навбахоре — в текстильной отрасли и садоводстве, в Канимехе — в пастбищном животноводстве, в Зарафшане — в ювелирном деле и IT, в Кармане — в химической промышленности и культурном туризме, а в городе Навои — в машиностроении и сфере услуг.