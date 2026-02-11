Над Россией сбили 108 украинских беспилотников. Военная операция, день 1449-й
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 108 украинских ударных БПЛА над 12 регионами России. В Волгоградской области сбили 49 БПЛА, 29 — в Ростовской, семь — в Саратовской, еще столько же — над акваторией Черного моря. Над Астраханской областью уничтожили три дрона, по два — в Брянской области, Калмыкии, и Татарстане. По одному БПЛА сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, Крыму, Северной Осетии и над Азовским морем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
8:37 Неприемлемо связывать специальную военную операцию на Украине с требованием прекратить торговлю с Россией, заявил изданию Indian Express заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это совершенно неприемлемо. Мы не воюем с Украиной. Мы действуем в рамках специальной военной операции, санкционированной президентом, с единственной целью — защитить русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине… Западное понимание и объяснение происходящего не имеет ничего общего с нашим», — сказал он.
8:19 ВСУ в конечном итоге будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 108 украинских БПЛА над регионами России.
▫️ 49 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
▫️ 29 БПЛА — над территорией Ростовской области,
▫️ 7 БПЛА — над территорией Саратовской области,
▫️ 7 БПЛА — над акваторией Черного моря,
▫️ 3 БПЛА — над территорией Астраханской области,
▫️ 2 БПЛА — над территорией Брянской области,
▫️ 2 БПЛА — над территорией Республики Калмыкия,
▫️ 2 БПЛА — над территорией Республики Татарстан,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Белгородской области,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Воронежской области,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Курской области,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Тульской области,
▫️ 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Республики Крым,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия.
8:00 Сегодня 1449-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
