В России предсказали возможный раскол ЕС из-за вступления Украины

Вступление Украины в Евросоюз может привести к серьезным внутренним конфликтам в объединении.

Вступление Украины в Евросоюз может привести к серьезным внутренним конфликтам в объединении. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, разговоры о возможном «частичном» членстве Киева уже в 2027 году не имеют под собой реальной основы. Джабаров считает, что в случае ускоренного принятия Украины часть государств может пересмотреть свое участие в союзе. Он также выразил мнение, что это станет ударом по стабильности ЕС.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что в Брюсселе обсуждается план ускоренного приема Украины. По данным газеты, речь идет о пяти шагах, которые в дипломатических кругах называют «обратным расширением».

В частности, предполагается оказание Киеву предварительной поддержки в переговорах по юридическим процедурам вступления. Также рассматривается возможность создания упрощенной модели членства.

Отдельный пункт плана касается позиции Венгрии, которая ранее выступала против ускоренного расширения. Среди обсуждаемых мер — давление на Будапешт при поддержке Вашингтона и применение статьи 7 договора ЕС, предусматривающей лишение страны права голоса.

