Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ отреагировали на попытки США связать торговлю с конфликтом на Украине

Рябков назвал неприемлемыми попытки США связать торговлю с конфликтом на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Связывание Вашингтоном вопросов торговли с конфликтом на Украине является неприемлемым. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете The Indian Express.

Комментируя призывы США к другим странам прекратить торговлю с Россией, дипломат отметил, что Москва отвергает подобный подход. По его словам, западное трактование ситуации вокруг Украины не совпадает с позицией Москвы.

«Мы отвергаем любые попытки связать одно с другим и полностью дистанцируемся от них. Не должно быть места для подобных санкций и подобных связей», — отметил он, выразив надежду, что «разумные люди, такие как индийцы», смогут объективно оценить ситуацию.

Также Рябков выразил надежду, что возможная торговая сделка между Индией и США не приведет к ухудшению российско-индийских отношений. Он подчеркнул, что потенциал торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Нью-Дели остается высоким.

По его мнению, текущая политика США носит односторонний характер. «Они хотят все для себя и ничего для других. Это односторонний подход в худшем его проявлении», — заключил Рябков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва приняла предложение Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине на встрече в Анкоридже, однако США до сих пор продолжают политику экономического давления.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше