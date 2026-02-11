В МИД РФ отреагировали на попытки США связать торговлю с конфликтом на Украине

Связывание Вашингтоном вопросов торговли с конфликтом на Украине является неприемлемым. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете The Indian Express.
Комментируя призывы США к другим странам прекратить торговлю с Россией, дипломат отметил, что Москва отвергает подобный подход. По его словам, западное трактование ситуации вокруг Украины не совпадает с позицией Москвы.
«Мы отвергаем любые попытки связать одно с другим и полностью дистанцируемся от них. Не должно быть места для подобных санкций и подобных связей», — отметил он, выразив надежду, что «разумные люди, такие как индийцы», смогут объективно оценить ситуацию.
Также Рябков выразил надежду, что возможная торговая сделка между Индией и США не приведет к ухудшению российско-индийских отношений. Он подчеркнул, что потенциал торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Нью-Дели остается высоким.
По его мнению, текущая политика США носит односторонний характер. «Они хотят все для себя и ничего для других. Это односторонний подход в худшем его проявлении», — заключил Рябков.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва приняла предложение Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине на встрече в Анкоридже, однако США до сих пор продолжают политику экономического давления.