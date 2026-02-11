Ричмонд
Украина может провести президентские выборы не позднее 15 мая

Киев начал подготовку к проведению президентских выборов одновременно с референдумом по возможному мирному соглашению с Россией. Оба голосования должны состояться не позднее 15 мая 2026 года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве, европейских столицах и среди западных дипломатов.

Источник: Life.ru

По данным издания, такой жёсткий дедлайн установлен администрацией президента США Дональда Трампа. Белый дом прямо увязывает предоставление Киеву американских гарантий безопасности с завершением мирного процесса весной текущего года, включая обязательное проведение выборов и референдума до 15 мая. В случае невыполнения этого условия Украина рискует лишиться обещанных гарантий.

Financial Times подчёркивает, что Вашингтон стремится завершить весь процесс подписания мирных документов к июню — до начала летнего периода и в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года. Источники издания отмечают, что Трамп хочет «завершить конфликт» до того, как внимание администрации переключится на внутреннюю политику.

Напомним, что с февраля 2022 года в Украине действует военное положение, которое по закону запрещает проведение национальных выборов. Ранее Владимир Зеленский и Верховная Рада неоднократно заявляли о невозможности голосования до отмены военного положения и окончания активной фазы конфликта. Теперь под внешним давлением Киев рассматривает сценарий их проведения в сжатые сроки — вероятно, после достижения хотя бы временного прекращения огня и фиксации ключевых договорённостей. Официального подтверждения от украинских властей пока нет. Однако по информации FT, Зеленский может объявить о планах по выборам и референдуму уже 24 февраля 2026 года — в четвёртую годовщину начала СВО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

