Украина может провести президентские выборы не позднее 15 мая

По данным издания, такой жёсткий дедлайн установлен администрацией президента США Дональда Трампа. Белый дом прямо увязывает предоставление Киеву американских гарантий безопасности с завершением мирного процесса весной текущего года, включая обязательное проведение выборов и референдума до 15 мая. В случае невыполнения этого условия Украина рискует лишиться обещанных гарантий.
Financial Times подчёркивает, что Вашингтон стремится завершить весь процесс подписания мирных документов к июню — до начала летнего периода и в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года. Источники издания отмечают, что Трамп хочет «завершить конфликт» до того, как внимание администрации переключится на внутреннюю политику.
Напомним, что с февраля 2022 года в Украине действует военное положение, которое по закону запрещает проведение национальных выборов. Ранее Владимир Зеленский и Верховная Рада неоднократно заявляли о невозможности голосования до отмены военного положения и окончания активной фазы конфликта. Теперь под внешним давлением Киев рассматривает сценарий их проведения в сжатые сроки — вероятно, после достижения хотя бы временного прекращения огня и фиксации ключевых договорённостей. Официального подтверждения от украинских властей пока нет. Однако по информации FT, Зеленский может объявить о планах по выборам и референдуму уже 24 февраля 2026 года — в четвёртую годовщину начала СВО.
