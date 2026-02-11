Бойцы РФ закрепились на южной окраине Новоандреевки под Ореховом

Продвигающимся в районе запорожского города Орехов российским подразделениям удалось закрепиться на южной окраине села Новоандреевка, сообщил Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«Ореховское направление. Бойцы 58-й армии закрепились на южной окраине Новоандреевки», — говорится в публикации.
По информации источников, российские военные смогли продвинуться в районе Новоандреевки на расстояние до двух километров и занять позиции в сельскохозяйственных постройках на юге села.
Сообщается о ведении подразделениями РФ боев в районе Орехова.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными запорожского поселка Зализничное. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Восток».
Сообщалось об уничтожении российскими военными в ходе боев за Зализничное до роты боевиков ВСУ и занятии важного района обороны противника глубиной до четырех километров и площадью свыше 18 квадратных километров.