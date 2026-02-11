Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ закрепились на южной окраине Новоандреевки под Ореховом

По информации источников, российские военные заняли позиции сельскохозяйственных постройках на юге Новоандреевки.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе запорожского города Орехов российским подразделениям удалось закрепиться на южной окраине села Новоандреевка, сообщил Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Ореховское направление. Бойцы 58-й армии закрепились на южной окраине Новоандреевки», — говорится в публикации.

По информации источников, российские военные смогли продвинуться в районе Новоандреевки на расстояние до двух километров и занять позиции в сельскохозяйственных постройках на юге села.

Сообщается о ведении подразделениями РФ боев в районе Орехова.

Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными запорожского поселка Зализничное. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Восток».

Сообщалось об уничтожении российскими военными в ходе боев за Зализничное до роты боевиков ВСУ и занятии важного района обороны противника глубиной до четырех километров и площадью свыше 18 квадратных километров.