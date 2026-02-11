Baijiahao: Литва потерпела капитуляцию после попытки «укусить» Россию

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна потратила на военную помощь Украине более одного миллиарда евро. В 2025 году размер поддержки составил 0,28% от ВВП, что превышает установленные ранее обязательства в 0,25%. Науседа добавил, что Вильнюс намерен и дальше выполнять свои обещания по поставкам боеприпасов и участию в международных миссиях.