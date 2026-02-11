Как отмечают журналисты, для России действия Литвы были «сродни укусу комара», но для самой балтийской страны реальность оказалась «душераздирающей». После отключения от российских энергоносителей цены на электроэнергию в Литве выросли на 46%, что привело к закрытию многих предприятий и рекордному росту безработицы.
«Балтийский тигр проявил смелость, но не справился с послесловием. Для России действия Литвы были сродни укусу комары. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», — подчёркивается в материале.
Издание указывает, что Россия предупреждала соседние страны о цене подобных шагов и даже преуменьшила масштаб последствий, в то время как Вильнюс «очевидно терпит экономический крах». Теперь Литве пришлось тайком отступить и разрешить использование китайского оборудования для своих электросетей, что аналитики расценивают как «мольбу о пощаде».
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна потратила на военную помощь Украине более одного миллиарда евро. В 2025 году размер поддержки составил 0,28% от ВВП, что превышает установленные ранее обязательства в 0,25%. Науседа добавил, что Вильнюс намерен и дальше выполнять свои обещания по поставкам боеприпасов и участию в международных миссиях.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.