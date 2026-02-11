Ричмонд
Лавров: ВСУ будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают

ВСУ неизбежно будут вынуждены покинуть ту часть Донбасса, которую они пока удерживают, заявил Сергей Лавров.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины неизбежно будут вынуждены покинуть ту часть Донбасса, которую они пока удерживают. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для онлайн-проекта «Эмпатия Манучи».

«Раньше Владимир Зеленский говорил, что не отдаст ни пяди земли, так как не позволяет Конституция. Вчера он заявил, что речь может идти только о линии соприкосновения, имея в виду, что он не хочет уводить своих террористов-вэсэушников с той части Донбасса, на которой они пока еще остаются и откуда в конечном итоге будут вытеснены», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия не допустит размещения на территории Украины каких-либо видов вооружений, которые могут угрожать ее безопасности.

