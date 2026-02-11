Лавров: ВСУ будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают

«Раньше Владимир Зеленский говорил, что не отдаст ни пяди земли, так как не позволяет Конституция. Вчера он заявил, что речь может идти только о линии соприкосновения, имея в виду, что он не хочет уводить своих террористов-вэсэушников с той части Донбасса, на которой они пока еще остаются и откуда в конечном итоге будут вытеснены», — отметил министр.