Лукашенко назвал страну, стойкость которой вызывает уважение

Глава государства в поздравлении обратил внимание, что за время существования Иран много раз проходил через серьезные испытания. Он подчеркнул, что недавние события оказались проверкой на зрелость институтов власти, а также прочность общественного договора. По словам Александра Лукашенко, сохранение конституционного порядка в непростое время говорит про ответственность руководства, способность народа отстаивать свой выбор, не давая внешним силам навязать чужую волю.