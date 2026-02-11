Лукашенко назвал страну, стойкость которой вызывает уважение

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 11 февраля, поздравил президента Ирана Масуда Пезешкиана и народ данной страны с 47-й годовщиной победы Исламской революции и заявил, что стойкость Ирана вызывает уважение. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание, что за время существования Иран много раз проходил через серьезные испытания. Он подчеркнул, что недавние события оказались проверкой на зрелость институтов власти, а также прочность общественного договора. По словам Александра Лукашенко, сохранение конституционного порядка в непростое время говорит про ответственность руководства, способность народа отстаивать свой выбор, не давая внешним силам навязать чужую волю.
Президент заявил, что стойкость Ирана на международной арене вызывает уважение. Он добавил, что в условиях региональной военной эскалации, а также жесткого противостояния тем, кто использует двойные стандарты, страна продолжает и далее двигаться своим путем, демонстрируя прогресс, верность традиционным духовным ценностям.
Александр Лукашенко заметил, что с теплотой вспоминает визит в Беларусь Масуда Пезешкиана, который смог придать качественный импульс укреплению отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что состоявшиеся переговоры подчеркнули высокий уровень доверия, а достигнутые договоренности смогли открыть новые горизонты для расширения двустороннего сотрудничества.
