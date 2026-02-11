Глава Минобороны Британии назвал Россию главной угрозой в Арктике

В связи с этим Лондон наращивает усилия по обороне в Арктике и на Крайнем Севере: в течение трех лет численность британских войск в Норвегии удвоится (с 1 тыс. до 2 тыс. военных), а в 2026 году Британия расширит масштабы совместных с союзниками по НАТО учений в регионе.