Лавров назвал Макрона жульем из-за невыполнения Минских соглашений

Президент Франции Эммануэль Макрон является жуликом, так как он не выполняет Минские соглашения. Такое мнение в среду, 11 февраля, выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2019 году решил внести свой вклад. В декабре в Париже он созвал «Нормандскую четверку». Наш президент терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ — отговорки. Жулье! — добавил политик в интервью для «Эмпатия Манучи».

Лавров напомнил, что в Париже записали Минские договоренности, которые включали внесение в Конституцию Украины поправок, закрепляющих особый статус Донецкой и Луганской народных республик. Но этого так никто и не исполнил.

— После выхода в отставку не только тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, но и тогдашний федеральный канцлер Ангела Меркель публично заявили о том, что они ничего не собирались выполнять, — подытожил министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, считает, что президент Франции и другие, кто на протяжении долгого времени говорил Украине о возможности одолеть Россию на поле боя, по сути, вели ее к капитуляции.

