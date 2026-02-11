FT: Киев начал планировать проведение президентских выборов и референдума

Украина приступила к подготовке одновременного проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией после требования администрации президента США Дональда Трампа провести голосование до 15 мая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западные и украинские источники.
По данным издания, Вашингтон предупредил Киев, что в противном случае Украина может лишиться предложенных США гарантий безопасности.
Журналисты отмечают, что глава киевского режима планирует сообщить о подготовке к выборам и референдуму 24 февраля. Сообщается, что в начале весны Верховная рада может изменить законы, чтобы разрешить голосование во время боевых действий.
Ранее издание Reuters писало, что Вашингтон и Киев обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум и выборы.