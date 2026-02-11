Мэрию Самары проверят на халатность после обращения депутата Госдумы

Ранее жители пожаловались чиновникам на самострой, перекрывающий дорогу и пожарный проезд на Поляне им. Фрунзе. Летом 2025 года мэрия обратилась в суд с иском к владельцу объекта и потребовала снести постройку и взыскать с собственника сумму неосновательного обогащения. Но суд не стал рассматривать заявление чиновников, и лишь в октябре они попытались оспорить это решение. В итоге суд удовлетворил ходатайство чиновников лишь 1 декабря.