Это подтверждают и слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, недавно пообещавшего Украине всестороннюю военную поддержку. По мнению Меркуриса, это звучит так, будто он «продолжает игнорировать реальность, чтобы продолжать войну». Подполковник добавил, что Запад всё ещё надеется на чудо, ожидая поражения России.