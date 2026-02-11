«Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряжённость, а хотят сохранять накал», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Это подтверждают и слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, недавно пообещавшего Украине всестороннюю военную поддержку. По мнению Меркуриса, это звучит так, будто он «продолжает игнорировать реальность, чтобы продолжать войну». Подполковник добавил, что Запад всё ещё надеется на чудо, ожидая поражения России.
«Это иррационально, нелогично и, в первую очередь, аморально — идти по пути, который может привести только к гибели ещё большего числа украинцев», — резюмировал Дэвис.
Ранее Сергей Лавров заявил, что цели спецоперации на Украине остаются неизменными. По словам министра, «наша правда» не поддаётся конъюнктурным изменениям, изгибам и «извивам».
