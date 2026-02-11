Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: Лавров прав, говоря о желании Запада продолжать эскалацию конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прав, говоря о желании Запада продолжать эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Даниел Дэвис.

«Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряжённость, а хотят сохранять накал», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

Это подтверждают и слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, недавно пообещавшего Украине всестороннюю военную поддержку. По мнению Меркуриса, это звучит так, будто он «продолжает игнорировать реальность, чтобы продолжать войну». Подполковник добавил, что Запад всё ещё надеется на чудо, ожидая поражения России.

«Это иррационально, нелогично и, в первую очередь, аморально — идти по пути, который может привести только к гибели ещё большего числа украинцев», — резюмировал Дэвис.

Ранее Сергей Лавров заявил, что цели спецоперации на Украине остаются неизменными. По словам министра, «наша правда» не поддаётся конъюнктурным изменениям, изгибам и «извивам».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше