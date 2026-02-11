Украинцы в США массово интересуются программой переселения в Россию

«Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников», — подчеркнул Марков.
По его словам, количество обращений по этой теме за прошлый год выросло в разы. Люди хотят получить российское гражданство по разным причинам: кто-то стремится воссоединиться с роднёй, кому-то не подошла американская реальность, а кто-то опасается принудительного возвращения на Украину.
Дипломат отметил, что ужесточение миграционной политики США в отношении украинцев и риск мобилизации стали для многих дополнительными стимулами. Для них Россия оказалась ментально и идеологически ближе.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа выдавливает неработающих украинцев. По его словам, прагматичные европейцы ждут у себя лишь работоспособных эмигрантов с заниженными зарплатными требованиями. Согласно данным, более 150 тысяч беженцам придётся подтверждать своё право на пособия.
