Украинцы в США массово интересуются программой переселения в Россию

По его словам, количество обращений по этой теме за прошлый год выросло в разы. Люди хотят получить российское гражданство по разным причинам: кто-то стремится воссоединиться с роднёй, кому-то не подошла американская реальность, а кто-то опасается принудительного возвращения на Украину.