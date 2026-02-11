Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцы в США массово интересуются программой переселения в Россию

Проживающие в США украинцы стали массово интересоваться программой по переселению соотечественников в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков.

Источник: Life.ru

«Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников», — подчеркнул Марков.

По его словам, количество обращений по этой теме за прошлый год выросло в разы. Люди хотят получить российское гражданство по разным причинам: кто-то стремится воссоединиться с роднёй, кому-то не подошла американская реальность, а кто-то опасается принудительного возвращения на Украину.

Дипломат отметил, что ужесточение миграционной политики США в отношении украинцев и риск мобилизации стали для многих дополнительными стимулами. Для них Россия оказалась ментально и идеологически ближе.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа выдавливает неработающих украинцев. По его словам, прагматичные европейцы ждут у себя лишь работоспособных эмигрантов с заниженными зарплатными требованиями. Согласно данным, более 150 тысяч беженцам придётся подтверждать своё право на пособия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше