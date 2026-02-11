Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 февраля заявил, что западные участники Минских соглашений вводили всех в заблуждение и не собирались выполнять договоренности. Об этом он сказал в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи».
По словам главы МИД, после подписания соглашений в Минске Москва рассчитывала, что западные государства повлияют на Киев для реализации достигнутых договоренностей. Однако, как отметил Лавров, этого не произошло.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на положения документа и задавал вопрос о причинах их невыполнения. В ответ, по словам министра, звучали лишь объяснения без конкретных действий.
«Президент [РФ Владимир Путин] терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ — отговорки. Жулье!» — сказал он в интервью.
Лавров также указал, что при президенте Франции Эммануэле Макроне французская сторона заявляла о необходимости закрепить особый статус Донецкой и Луганской народных республик в конституции Украины. Однако соответствующие изменения так и не были внесены.
Министр отметил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с постов публично заявляли о том, что не рассчитывали на реализацию Минских соглашений.
