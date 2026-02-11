Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД РФ назвал западных партнеров по Минску жульем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 февраля заявил, что западные участники Минских соглашений вводили всех в заблуждение и не собирались выполнять договоренности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 февраля заявил, что западные участники Минских соглашений вводили всех в заблуждение и не собирались выполнять договоренности. Об этом он сказал в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи».

По словам главы МИД, после подписания соглашений в Минске Москва рассчитывала, что западные государства повлияют на Киев для реализации достигнутых договоренностей. Однако, как отметил Лавров, этого не произошло.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на положения документа и задавал вопрос о причинах их невыполнения. В ответ, по словам министра, звучали лишь объяснения без конкретных действий.

«Президент [РФ Владимир Путин] терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ — отговорки. Жулье!» — сказал он в интервью.

Лавров также указал, что при президенте Франции Эммануэле Макроне французская сторона заявляла о необходимости закрепить особый статус Донецкой и Луганской народных республик в конституции Украины. Однако соответствующие изменения так и не были внесены.

Министр отметил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с постов публично заявляли о том, что не рассчитывали на реализацию Минских соглашений.

Ранее представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что роль организации в урегулировании украинского конфликта оказалась неэффективной. По его словам, ОБСЕ не смогла обеспечить полноценный мониторинг в период действия Минских договоренностей.

Читайте также: Глава МИД РФ анекдотом оценил планы Вашингтона по Гренландии.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше