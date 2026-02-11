Врачи скорой помощи получили новые полномочия

Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт врача скорой помощи, в него, в частности, включили право оказывать помощь вне лечебных учреждений во время чрезвычайных ситуаций. Об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.