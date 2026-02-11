Врачи скорой помощи получили новые полномочия

«У врача скорой появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», — сказал Леонов.
Помимо прочего, в список функций врача скорой помощи входят сортировка пострадавших, координация действий медицинских подразделений как первичной бригады, работа с экстренными службами и управление эвакуацией.
Ранее Правительство России установило единый норматив время прибытия бригады скорой помощи. Так, с момента вызова должно пройти не более 20 минут.
