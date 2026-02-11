Рябков: связывание торговли с конфликтом на Украине неприемлемо

РФ считает неприемлемым любое связывание международной торговли с российско-украинским конфликтом. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете The Indian Express.
Он отметил, что Вашингтон стремится всё оставить себе и ничего не дать другим. По мнению Рябкова, использование тарифов и принудительных мер как инструмента для установления одностороннего господства — это путь, который Россия решительно отвергает.
«Это совершенно неприемлемо. Западное объяснение происходящего не имеет ничего общего с нашей позицией. Поэтому мы полностью дистанцируемся от любых попыток связать одно с другим», — рассказал замглавы МИД.
Ранее издание Foreign Policy писало, что стратегия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию на Украине основана на убеждении о том, что восстановление торговых связей между США и РФ станет залогом прочного мира.