Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Компромиссы возможны, когда два или несколько государств договариваются и принимаются во внимание интересы каждого, заявил в интервью «Эмпатии Манучи» глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание», — отметил министр.
При этом, как отметил Лавров, говоря об Украине, компромиссы не могут касаться «ключевых, базовых принципов, от которых зависят жизнь государства и, самое главное, жизнь миллионов людей».
Глава МИДа подчеркнул, что это касается как безопасности России, так и «истребления русского языка и канонической православной церкви» на Украине. Эти темы, по его словам, российская делегация поднимала на переговорах в Абу-Даби. Лавров добавил, что цели военной операции «остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам».
У России в конфликте на Украине нет других целей, кроме защиты своих интересов, заявлял в прошлом сентябре президент Владимир Путин. Объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, он называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».
В конце января постпред США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал, что Россия и Украина могут в скором времени найти компромиссное решение по территориальному вопросу. Эту тему украинский лидер Владимир Зеленский называл единственной нерешенной. Тогда же он подчеркивал, что Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности.
Россия настаивает на завершении конфликта через устранение «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира российский лидер Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. По словам главы государства, Донбасс считается исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.