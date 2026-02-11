Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Россия настаивает на завершении конфликта через устранение «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира российский лидер Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. По словам главы государства, Донбасс считается исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.