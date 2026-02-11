Вэнс неожиданно удалил пост о геноциде армян после публикации в соцсети

10 февраля в аккаунте политика появились фотографии Вэнса и его супруги Уши с церемонии возложения венков в мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване. В подписи говорилось о памяти жертв геноцида армян 1915 года. Такая формулировка не соответствует позиции администрации президента Дональда Трампа, которая избегает использования термина «геноцид» в официальных заявлениях.