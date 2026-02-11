Вэнс неожиданно удалил пост о геноциде армян после публикации в соцсети

Вице-президент США Джей Ди Вэнс разместил в соцсети X публикацию с формулировкой о геноциде армян и вскоре удалил ее. На это обратил внимание телеканал CNN.
10 февраля в аккаунте политика появились фотографии Вэнса и его супруги Уши с церемонии возложения венков в мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване. В подписи говорилось о памяти жертв геноцида армян 1915 года. Такая формулировка не соответствует позиции администрации президента Дональда Трампа, которая избегает использования термина «геноцид» в официальных заявлениях.
Массовые убийства армян происходили в Османской империи в конце XIX — начале XX века. По разным оценкам, погибли от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Более 30 государств признали эти события геноцидом. Турция и Азербайджан признают массовую гибель армянского населения, но не используют этот термин.
В 2019 году палата представителей конгресса США, а затем сенат приняли резолюции о признании геноцида армян. В 2021 году бывший президент США Джо Байден также использовал этот термин в официальном заявлении.
Представитель Вэнса сообщил CNN, что аккаунт, где была размещена публикация, предназначен для личных фото и видео и не отражает официальную позицию вице-президента. По его словам, Вэнс озвучил свою точку зрения на брифинге перед вылетом в Азербайджан.
Отвечая на вопросы журналистов, Вэнс заявил, что посетил мемориал в знак уважения к жертвам и правительству Армении. Позднее в официальном аккаунте была опубликована запись пресс-секретаря вице-президента Тейлор Ван Кирк с видео церемонии и фотографией записи Вэнса в гостевой книге.
В Белом доме подчеркнули, что политика администрации Трампа по этому вопросу не изменилась. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт рекомендовала ориентироваться на официальное заявление администрации, опубликованное 24 апреля в День памяти армян.
