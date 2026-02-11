Главком ВС Норвегии допустил «вторжение» России в страну

«Мы не исключаем захвата территорий Россией как части ее плана по защите собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у них осталось и что действительно угрожает Соединенным Штатам», — заявил The Guardian Кристофферсен.
По словам главкома, большая часть российского ядерного арсенала расположена на Кольском полуострове, недалеко от норвежской границы. Там якобы находятся атомные подлодки, ракеты наземного базирования и самолеты, способные нести ядерное оружие. Эти средства будут иметь решающее значение в случае конфликта России с НАТО в других регионах, отметил он.
«Мы не исключаем этот вариант, потому что для России это по-прежнему остается вариантом того, как обеспечить защиту своего ядерного потенциала, своей возможности нанести ответный удар. Именно такой сценарий мы прорабатываем», — рассказал Эйрик Кристофферсен.
В 2025 году президент Владимир Путин говорил, что российские атомные подводные лодки способны пропадать с радаров. Этот факт он счел военным преимуществом России. Глава британского МИД Иветт Купер назвала Арктику воротами, через которые Северный флот России может угрожать трансатлантической безопасности. НАТО анонсировало учения в Арктике в ближайшие месяцы.