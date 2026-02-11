Ричмонд
«Правая рука» мэра Екатеринбурга ушел в отставку

В мэрии Екатеринбурга сменился первый заместитель главы.

Источник: Из центра Екатеринбурга уберут парковку

Первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин ушел в отставку. Информацию об этом корреспонденту ЕАН подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Ушел. Вчера подписано распоряжение», — ответили в администрации. Исполняющим обязанности назначен другой вице-мэр Рустам Галямов.

Отметим, что после своей победы на выборах мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что все главы администраций районов города и заместители градоначальника работают в статусе исполняющих обязанностей. О точечных кадровых перестановках он ничего не ответил.

Напомним, разговоры об уходе из городской команды Игоря Сутягина начались еще в январе 2026 года. Позже Алексей Орлов прокомментировал данную информацию.