Очевидцы сняли начавшийся после взрывов пожар на энергообъекте в Запорожье

В Сети появились снятые очевидцами кадры мощного пожара, начавшегося после взрывов на одном из энергообъектов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Назначенный Киевом глава Запорожской военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в городе. По словам чиновника, из-за взрывов на объекте начался масштабный пожар, после чего в двух районах Запорожья произошли отключения электричества.
Военные Telegram-каналы сообщают о повреждении в результате взрывов подстанции на территории Александровского района.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Запорожье прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги. Сирены включали также в Днепропетровской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении российскими военными массированного удара по объектам украинского ВПК, а также по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой для нужд ВСУ. По информации оборонного ведомства, атака стала ответом на удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ.