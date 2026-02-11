Ричмонд
В отношениях Европы и США наступил странный этап: сенатор рассказал, что происходит

Пушков: США и Европа находятся на этапе холодного мира.

Источник: Комсомольская правда

Отношения между США и Европой находятся на этапе если не «холодной войны», то уже «холодного мира». Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

По его словам, европейские лидеры растеряны из-за нынешнего состояния трансатлантических связей. Он указал на «нервозность» президента Франции Эммануэля Макрона, «ярость» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, осторожные формулировки канцлера Германии Фридриха Мерца и намеки премьера Польши Дональда Туска.

«Европа в шоке от нынешнего состояния трансатлантических отношений, не знает, как быть, и думает лишь о том, как пережить зиму», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что происходящее свидетельствует о глубоком кризисе в отношениях между Вашингтоном и европейскими столицами.

Немногим ранее Алексей Пушков раскритиковал планируемые Евросоюзом требования к России. По его мнению, список условий, который готовится представить глава дипломатии ЕС Кая Каллас, оторван от реальности и основан на мифах. Сенатор также заявил, что в Брюсселе вновь пытаются выдвинуть Москве требования, не учитывая текущую ситуацию.

