Российские артиллеристы уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Красноармейском направлении

«Была обнаружена большая группа пехоты… Мы оперативно выдвинулись на огневые позиции, нанесли артиллерийский удар и ликвидировали до 30 боевиков», — рассказал военнослужащий.
Кроме того, российские дроноводы вскрыли позицию ствольной артиллерии ВСУ — американская гаубица M777 и её расчет, мешавшие продвижению штурмовиков, были уничтожены. Та же участь ждала пункт управления БПЛА. После удара взлётов дронов в данном районе зафиксировано не было, пишет РИА «Новости».
Ранее ВС РФ уничтожили места подготовки запуска украинских дронов дальнего действия в Черниговской области. Удар выполнен ОТРК «Искандер».
