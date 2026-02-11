Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские артиллеристы уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы морской пехоты уничтожили до 30 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал командир боевой машины 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Алтай.

«Была обнаружена большая группа пехоты… Мы оперативно выдвинулись на огневые позиции, нанесли артиллерийский удар и ликвидировали до 30 боевиков», — рассказал военнослужащий.

Кроме того, российские дроноводы вскрыли позицию ствольной артиллерии ВСУ — американская гаубица M777 и её расчет, мешавшие продвижению штурмовиков, были уничтожены. Та же участь ждала пункт управления БПЛА. После удара взлётов дронов в данном районе зафиксировано не было, пишет РИА «Новости».

Ранее ВС РФ уничтожили места подготовки запуска украинских дронов дальнего действия в Черниговской области. Удар выполнен ОТРК «Искандер».

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше