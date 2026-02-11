В ВМС Германии заявили о риске «случайной» эскалации в Балтийском море

Российские власти исключают возможность конфликта со странами НАТО, если альянс сам не будет провоцировать на это. «У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — рассказывал президент Владимир Путин.