Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рада планирует весной внести правовые изменения для проведения выборов

Уже этой весной Верховная Рада может радикально изменить избирательное законодательство. Согласно данным, полученным Financial Times от осведомлённых лиц, украинские депутаты в марте и апреле планируют принять пакет правовых актов, адаптирующих выборы к реалиям военного времени.

Источник: Life.ru

Журналисты связывают такую спешку с планами по проведению двойного голосования — за главу государства и по вопросам мирного договора, — которое, по предварительным данным, должно состояться до середины мая.

Напомним, что с февраля 2022 года в Украине действует военное положение, которое по закону запрещает проведение национальных выборов. Ранее Владимир Зеленский и Верховная Рада неоднократно заявляли о невозможности голосования до отмены военного положения и окончания активной фазы конфликта. Теперь под внешним давлением Киев рассматривает сценарий их проведения в сжатые сроки — вероятно, после достижения хотя бы временного прекращения огня и фиксации ключевых договорённостей. Официального подтверждения от украинских властей пока нет. Однако по информации FT, Зеленский может объявить о планах по выборам и референдуму уже 24 февраля 2026 года — в четвёртую годовщину начала СВО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.