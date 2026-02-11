Рада планирует весной внести правовые изменения для проведения выборов

Напомним, что с февраля 2022 года в Украине действует военное положение, которое по закону запрещает проведение национальных выборов. Ранее Владимир Зеленский и Верховная Рада неоднократно заявляли о невозможности голосования до отмены военного положения и окончания активной фазы конфликта. Теперь под внешним давлением Киев рассматривает сценарий их проведения в сжатые сроки — вероятно, после достижения хотя бы временного прекращения огня и фиксации ключевых договорённостей. Официального подтверждения от украинских властей пока нет. Однако по информации FT, Зеленский может объявить о планах по выборам и референдуму уже 24 февраля 2026 года — в четвёртую годовщину начала СВО.