Самолёт Нетаньяху пролетел над странами, где действует ордер на его арест

В сентябре 2025 года агентство France-Presse сообщило, что самолёт Нетаньяху, который направлялся на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, решил не пролетать над территорией Франции и изменил привычный маршрут. Воздушное судно проследовало в небе над Грецией и Италией. После самолёт взял курс на Гибралтарский пролив. При этом, по данным источников, Париж предоставлял борту доступ в своё воздушное пространство.