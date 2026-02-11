Самолёт Нетаньяху пролетел над странами, где действует ордер на его арест

Самолёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролетел над тремя странами, которые были обязаны арестовать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС), поскольку являются членами этого института, сообщил телеканал TRT World.
Журналисты уточнили, что политик направлялся в США на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. При этом самолёт появился в небе над Францией, Италией и Грецией.
Все три страны ратифицировали Римский статут, на базе которого функционирует МУС. Телеканал обратил внимание, что власти перечисленных государств не имели права разрешать пролетать самолёту с Нетаньяху на борту.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьер-министра в 2024 году. Главу правительства обвинили в «преступлениях против человечности и военных преступлениях» на территории сектора Газа.
В сентябре 2025 года агентство France-Presse сообщило, что самолёт Нетаньяху, который направлялся на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, решил не пролетать над территорией Франции и изменил привычный маршрут. Воздушное судно проследовало в небе над Грецией и Италией. После самолёт взял курс на Гибралтарский пролив. При этом, по данным источников, Париж предоставлял борту доступ в своё воздушное пространство.