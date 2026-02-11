В Европе заявили, что Лавров призвал изменить подход к миру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью дал понять западным странам, что необходимо изменить подход к мирному процессу по Украине.
Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
«Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет», — отметил Христофору.
По его словам, ключевым моментом стали слова Лаврова о намерении европейских стран нанести поражение России и о том, что такие планы обречены на провал. Журналист назвал это важной деталью, позволяющей понять общий смысл выступления главы российского МИД.
Ранее Лавров заявлял, что Москва готова искать переговорное решение украинского кризиса с опорой на договоренности, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске. Он также отмечал, что европейским политикам следует разобраться в своих аргументах, прежде чем говорить о подготовке к возможному конфликту с Россией.