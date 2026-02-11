Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе заявили, что Лавров призвал изменить подход к миру

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Сергей Лавров в интервью дал понять Западу необходимость изменить подход к мирному процессу по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью дал понять западным странам, что необходимо изменить подход к мирному процессу по Украине.

Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.

«Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет», — отметил Христофору.

По его словам, ключевым моментом стали слова Лаврова о намерении европейских стран нанести поражение России и о том, что такие планы обречены на провал. Журналист назвал это важной деталью, позволяющей понять общий смысл выступления главы российского МИД.

Ранее Лавров заявлял, что Москва готова искать переговорное решение украинского кризиса с опорой на договоренности, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске. Он также отмечал, что европейским политикам следует разобраться в своих аргументах, прежде чем говорить о подготовке к возможному конфликту с Россией.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше