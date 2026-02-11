Управляемые снаряды разнесли места скопления боевиков ВСУ в Константиновке

Кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков в городе Константиновка опубликовал Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
По данным источников канала, для поражения позиций военнослужащих противника на территории города были применены корректируемые снаряды «Краснополь».
Судя по видео, в результате ударов российской артиллерии были уничтожены не менее трех пунктов временной дислокации боевиков ВСУ. Также под удар попали три пункта управления дронами противника.
Информации о потерях ВСУ в результате поражения «Краснополями» мест скопления украинских военных в Константиновке нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения серии бомбовых ударов по позициям боевиков ВСУ в высотной застройке Константиновки. Сообщалось, что для поражения зданий с засевшими в них военнослужащими противника использовались управляемые бомбы.
В ВСУ заявили об ухудшении ситуации на константиновском направлении и давлении российских войск сразу на ряде участков.