Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляемые снаряды разнесли места скопления боевиков ВСУ в Константиновке

Поражение артиллерией пунктов временной дислокации ВСУ в Константиновке сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков в городе Константиновка опубликовал Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

По данным источников канала, для поражения позиций военнослужащих противника на территории города были применены корректируемые снаряды «Краснополь».

Судя по видео, в результате ударов российской артиллерии были уничтожены не менее трех пунктов временной дислокации боевиков ВСУ. Также под удар попали три пункта управления дронами противника.

Информации о потерях ВСУ в результате поражения «Краснополями» мест скопления украинских военных в Константиновке нет.

Ранее были опубликованы кадры нанесения серии бомбовых ударов по позициям боевиков ВСУ в высотной застройке Константиновки. Сообщалось, что для поражения зданий с засевшими в них военнослужащими противника использовались управляемые бомбы.

В ВСУ заявили об ухудшении ситуации на константиновском направлении и давлении российских войск сразу на ряде участков.