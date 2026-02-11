Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ под Харьковом ликвидировали систему, обстреливавшую Белгород

Реактивная система залпового огня Vampire, с помощью которой ВСУ вели обстрелы Белгородской области, уничтожена в Харьковской области.

Реактивная система залпового огня Vampire, с помощью которой ВСУ вели обстрелы Белгородской области, уничтожена в Харьковской области.

Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, расчет был выявлен и поражен.

Уточняется, что установка чешского производства применялась для нанесения ударов по приграничным территориям.

Ранее, 16 января, Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ. Среди них — пусковая установка HIMARS американского производства и боевая машина Vampire чешского производства. Удары наносились с использованием ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Читайте также: Российский фигурист Гуменник рассказал об атмосфере в Олимпийской деревне.