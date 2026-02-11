Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ

«Лидеры ЕС готовятся к серьезным спорам по вопросам, начиная от совместных оборонных проектов и заканчивая экономическими реформами, поскольку стремление ослабить зависимость Европы от Америки Дональда Трампа обнажает глубокие разногласия между 27 странами блока», — пишет издание.
Отмечается, что в преддверии неофициальной встречи лидеров ЕС в четверг, столицы пообещали продемонстрировать единство и наметить путь к большей европейской автономии, однако видно, что этот единый фронт «уже трескается и вновь всплывают давние разногласия» по поводу того, как превратить амбиции в конкретные действия.