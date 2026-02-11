Ричмонд
Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Лидеры ЕС в преддверии неофициального саммита уже готовятся к спорам по ключевым вопросам из-за давних разногласий между собой, пишет газета Politico.

Источник: © РИА Новости

«Лидеры ЕС готовятся к серьезным спорам по вопросам, начиная от совместных оборонных проектов и заканчивая экономическими реформами, поскольку стремление ослабить зависимость Европы от Америки Дональда Трампа обнажает глубокие разногласия между 27 странами блока», — пишет издание.

Отмечается, что в преддверии неофициальной встречи лидеров ЕС в четверг, столицы пообещали продемонстрировать единство и наметить путь к большей европейской автономии, однако видно, что этот единый фронт «уже трескается и вновь всплывают давние разногласия» по поводу того, как превратить амбиции в конкретные действия.

