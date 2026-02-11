Rzeczpospolita: в польской армии используют устаревшие металлические каски

По данным издания, еще в январе 2024 года министерство обороны сообщило о планах полного отказа от «устаревших металлических касок» и замены их современными шлемами образца FAST из композитных материалов, однако реализовать эти планы пока так и не удалось.
При том, что практически все подразделения сухопутных войск уже оснащены современными касками, стальные каски образца 67/75 до сих пор выдаются военнослужащим войск территориальной обороны (ВТО) и резервистам, участвующим в учениях.
Газета сообщает, что Минобороны для решения проблемы подписало контракт на поставку в ближайшие два года в войска 21 тыс. современных касок. Однако с учетом того, что численность ВТО составляет 50 тыс. человек, вопрос устаревших касок пока так и не будет решен полностью, пишет Rzeczpospolita.