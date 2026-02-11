Rzeczpospolita: в польской армии используют устаревшие металлические каски

Газета сообщает, что Минобороны для решения проблемы подписало контракт на поставку в ближайшие два года в войска 21 тыс. современных касок. Однако с учетом того, что численность ВТО составляет 50 тыс. человек, вопрос устаревших касок пока так и не будет решен полностью, пишет Rzeczpospolita.