Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rzeczpospolita: в польской армии используют устаревшие металлические каски

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Металлические каски, произведенные еще во времена социалистической Польши, до сих пор используются в польской армии. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Источник: AP 2024

По данным издания, еще в январе 2024 года министерство обороны сообщило о планах полного отказа от «устаревших металлических касок» и замены их современными шлемами образца FAST из композитных материалов, однако реализовать эти планы пока так и не удалось.

При том, что практически все подразделения сухопутных войск уже оснащены современными касками, стальные каски образца 67/75 до сих пор выдаются военнослужащим войск территориальной обороны (ВТО) и резервистам, участвующим в учениях.

Газета сообщает, что Минобороны для решения проблемы подписало контракт на поставку в ближайшие два года в войска 21 тыс. современных касок. Однако с учетом того, что численность ВТО составляет 50 тыс. человек, вопрос устаревших касок пока так и не будет решен полностью, пишет Rzeczpospolita.