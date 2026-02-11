Ричмонд
Во Франции оценили реакцию ЕС на кризис вокруг Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа испытала облегчение после преодоления напряженности вокруг Гренландии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа испытала облегчение после преодоления напряженности вокруг Гренландии. Об этом сообщает Politico.

По словам французского лидера, после того как острая фаза кризиса осталась позади, в европейских столицах вздохнули с облегчением. Он отметил, что в ходе ситуации звучали угрозы и элементы давления, однако затем Вашингтон отступил.

Макрон подчеркнул, что, несмотря на временное снижение напряженности, расслабляться нельзя. По его мнению, новые вызовы могут возникать ежедневно.

Издание отмечает, что часть дипломатов рассчитывает на возможную нормализацию отношений между Брюсселем и Вашингтоном. В то же время, по данным Politico, некоторые европейские лидеры считают, что возврата к прежнему формату взаимодействия уже не будет.

Ранее Макрон заявлял, что Европа вступила в этап, когда может рассчитывать прежде всего на собственные силы. Он также говорил о растущей тревоге в европейских странах из-за неопределенности в действиях США.

