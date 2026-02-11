Противостояние властей Молдовы с жителями села, которые бьются за свою церковь: Прорыв полицейского кордона, вызов спецназа, задержание шести человек, полиция била верующих, нанося удары под рёбра

Хроника противостояния жителей села Деренеу Каларашского района с властями.
Обо всем по порядку. В начале 19 века (указываются даты 1800 и 1827 годы) в селе Деренево Теленештской волости Оргеевского уезда Бессарабской губернии Российской империи была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня здание является историческим и культурным памятником, охраняемым государством.
Церковь всегда относилась к Молдавской митрополии. Однако каким-то образом минкульт еще несколько лет назад передал ее здание (!) румынской Бессарабской Митрополии, не проведя консультации с сельской общиной. Причем, у бессарабской митрополии уже есть в этом селе собственная церковь.
Прихожане выступили против, однако центральные власти, уже заявившие публично о готовности отказаться от государственности своей страны, встали на сторону румынской церкви, представляя ситуацию как спор между священниками, а не волю сельской общины.
В село направили все возможные полицейские силы, даже спецназ — на борьбу с жителями села и защищая захват церкви бессарабской митрополией. Священник Молдавской митрополии закрылся в церкви со своей семьей, прихожан не пускала внутрь полиция.
Жители села остадись привержены Молдавской митрополии, но уже около двух недель полиция не пускает их в храм, в котором забаррикадировался священник Молдавской митрополии Алпександр Попа.
А вечером во вторник, 10 февраля, началось…
Около шести часов вечера местные жители прорвали кордон полицейских и вошли в Церковь.
Противостояние властей Молдовы с жителями села, которые бьются за свою церковь:
— Люди впервые в Молдове сломали ПАС хребет своей настойчивостью, — комментирует ситуацию аналитик Валерий Осталеп.
Архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петру поблагодарил местных жителей села Деренеу за то, что они отстояли церковь.
Полиция сообщила о прорыве кордона: около 150 человек силой ворвались в церковь Деренеу.
По данным правоохратилей, группу священников Митрополии Кишинева и Всея Молдовы организовал мэр села «вопреки закону и не обращая внимания на то, что в святом месте присутствовали дети, которые были эмоционально потрясены этими действиями».
Полиция сообщает, что этот случай был зарегистрирован. Ведется расследование инцидента.
Полиция вызвала подкрепление Люди пытаются прорвать оцепление. Они призывают полицию остановиться и не идти против своего народа.
Полицейские вызвали подкрепление — спецназ. Примара села Деренеу и адвоката молдавской митрополии задержали спецназовцыи отвезли в полицейское отделение Калараша. Позже задержали еще четверых местных жителей. Всех задержали на 72 часа.
Полиция утверждает, что «в ходе скоординированных действий в Деренеу были оскорблены карабинеры». Глава ГИП Виорел Чернауцану о ситуации в Деренеу:
На данный момент я вижу только противоправные действия организатора, а именно примара села. Группа, поддерживаемая священником, оскорбляет полицейских, не подчиняются их требованиям. Людей не волнует то, что там трое детей, которые могут психологически и эмоционально пострадать от агрессии, силового захвата церкви. Полиция собрала материалы по факту допущенных нарушений.
В церкви села Деренеу остались заблокированными около 70 человек. Полиция не разрешает им выйти. Один из священников Митрополии Молдовы рассказал о произошедшем: «Полиция била верующих, нанося удары под рёбра».
Телеграм-каналы пишут, что часть карабинеров, направленных в Деренеу прошлой ночью, ушла около 02:00. Вокруг церкви, за которую борются Молдавская и Бессарабская митрополии, были установлены палатки как для простых людей, так и для полиции.
Противостояние продолжается…