Противостояние властей Молдовы с жителями села, которые бьются за свою церковь: Прорыв полицейского кордона, вызов спецназа, задержание шести человек, полиция била верующих, нанося удары под рёбра

На данный момент я вижу только противоправные действия организатора, а именно примара села. Группа, поддерживаемая священником, оскорбляет полицейских, не подчиняются их требованиям. Людей не волнует то, что там трое детей, которые могут психологически и эмоционально пострадать от агрессии, силового захвата церкви. Полиция собрала материалы по факту допущенных нарушений.