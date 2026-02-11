По мнению дипломата, текущая активность Парижа лишена глубины шахматной партии и больше напоминает уличное мошенничество с напёрстками, где исход предопределен манипуляциями ведущего.
«Не хочется говорить об игре в два стула. Здесь в большей степени сейчас мы видим не глубинную игру политическую, шахматную доску, партию, сколько какое-то наперсточничество. Это в большей степени игра в напёрстки. Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», — заявила дипломат.
В последнее время ярый фанат Зеленского Макрон изменил позицию по отношению к России и сделал ряд громких заявлений. В начале февраля стало известно, что его советник посетил Москву, что было в итоге подтверждено официально. Вместе с этим Макрон предложил нескольким лидерам стран ЕС возобновить диалог с Россией. Также появились сведения о подготовке разговора президента Пятой Республики с российским лидером Владимиром Путиным.
