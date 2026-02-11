Ричмонд
+12°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова упомянула о напёрсточниках, комментируя заявления Макрона о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скептически оценила заявления Эмманюэля Макрона о готовности к диалогу с Москвой, назвав их политической имитацией. В эфире радио Sputnik она провела историческую параллель с сороковыми годами прошлого века, отметив характерную для французской элиты двойственность, когда в стране одновременно сосуществовали коллаборационистское правительство и силы Сопротивления.

Источник: Life.ru

По мнению дипломата, текущая активность Парижа лишена глубины шахматной партии и больше напоминает уличное мошенничество с напёрстками, где исход предопределен манипуляциями ведущего.

«Не хочется говорить об игре в два стула. Здесь в большей степени сейчас мы видим не глубинную игру политическую, шахматную доску, партию, сколько какое-то наперсточничество. Это в большей степени игра в напёрстки. Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», — заявила дипломат.

В последнее время ярый фанат Зеленского Макрон изменил позицию по отношению к России и сделал ряд громких заявлений. В начале февраля стало известно, что его советник посетил Москву, что было в итоге подтверждено официально. Вместе с этим Макрон предложил нескольким лидерам стран ЕС возобновить диалог с Россией. Также появились сведения о подготовке разговора президента Пятой Республики с российским лидером Владимиром Путиным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше