В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

И Россия, и Украина активно применяют дроны в ходе военной операции. Российский президент Владимир Путин еще в декабре 2022 года потребовал обеспечить ими все боевые подразделения. С тех пор производство дронов выросло в разы: если в 2023-м в войска поступило порядка 140 тыс. беспилотников разных типов, то в 2024 году их выпуск планировалось увеличить «практически в десять раз».