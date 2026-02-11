В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

Россия опережает НАТО по скорости адаптации к условиям ведения боевых действий, заявил верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье. Его выступление опубликовано на YouTube-канале National Press Club Live.
По словам Вандье, в настоящее время мир «наблюдает скорость эволюции», в результате чего на смену артиллерийской битве пришли дроны и роботы.
«Первый урок, который нам нужно усвоить и на который обратить внимание в действии, это вопрос, обладаем ли мы организацией, способной адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо адаптируется и, вероятно, делает это лучше нас на сегодняшний день», — сказал адмирал.
Вандье считает, что НАТО нужно «смазать маслом все шестеренки, чтобы иметь возможность адаптироваться с такой же скоростью».
«Это фундаментальная задача, потому что мы были очень статичны, очень предсказуемы. Мы не научились меняться, и вот что мы видим там», — подчеркнул главнокомандующий.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ноябре 2024 года заявил, что ход военной операции на Украине показал смену тактики, стратегии и других канонов современной войны после появления новых видов оружия. Он уточнил, что говорит в первую очередь о применении беспилотников. Это повлияло и на процесс производства бронемашин: теперь подобную технику требуется дополнительно защищать от атак беспилотников, объяснил тогда Медведев.
И Россия, и Украина активно применяют дроны в ходе военной операции. Российский президент Владимир Путин еще в декабре 2022 года потребовал обеспечить ими все боевые подразделения. С тех пор производство дронов выросло в разы: если в 2023-м в войска поступило порядка 140 тыс. беспилотников разных типов, то в 2024 году их выпуск планировалось увеличить «практически в десять раз».
В апреле 2025-го Путин сказал, что в 2024 году вооруженные силы получили более 1,5 млн беспилотников разных типов. По его словам, это один из важных факторов боевого успеха российской армии.
В начале декабря 2023 года генерал и в прошлом директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о стратегии России в украинском конфликте. Он сослался на книгу британского военного эксперта Лоуренса Фридмана «Украина и искусство стратегии». Автор указывает, что военная стратегия обычно основывается на игре в шахматы, где нужно просчитывать действия на несколько ходов вперед. Однако стратегия Путина, по словам Петреуса, скорее основана на дзюдо — единоборстве, в котором российский лидер получил черный пояс.
«Дзюдо предполагает не долгосрочную стратегию, а попытку на мгновение вывести противника из равновесия с помощью скорости и хитрости, чтобы самому остаться на ногах», — отметил тогда экс-директор ЦРУ.